У Туреччині лісові пожежі дісталися готелів: туристів евакуюють на пляж – відео

У Туреччині в провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів. Туристів евакуювали на пляж за допомогою кораблів.

Лісові пожежі у районі Мілас добрались до 5-зіркових готелів. Боротись із займанням вирушили 6 пожежних бригад, 40 працівників лісництв та вертоліт.

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Туристів евакуювали

Туристів на кілька годин вивезли на місцеві пляжі задля безпеки. Люди стояли вздовж берега та чекали, поки їх заберуть рятувальні човни. Відпочивальники опублікували відео, як відбувалась евакуація.

У районі Мармариса теж вирувала сильна пожежа. Вона наблизилась до населених пунктів та готелів приблизно на відстань 100 метрів.

Тому евакуювали також людей з 3-зіркових готелів, а також – 4 вілл. Деякі відпочивальники, які зупинилися в готелях, забрали валізи та поїхали самі.

Вогонь взяли під контроль

За кілька годин вогонь вдалося взяти під контроль. Пожежі відвели від готелів. Проте пожежники продовжували гасити займання у лісовій зоні.

Деяких туристів вже повертають у готелі. Постраждалих наразі немає.

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