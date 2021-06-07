У Туреччині не вважають куплені у Росії С-400 загрозою для НАТО

Туреччина є членом НАТО, але купує зброю в Росії. Зокрема, зенітно-ракетну систему великого й середнього радіуса дії нового покоління С-400.

При цьому офіційна Анкара не вважає, що куплені у Росії ЗРК є якоюсь загрозою для НАТО. А от Сполучені Штати Америки вкрай стурбовані такою позицією Туреччини.

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Туреччина хоче переговорів з партнерами по НАТО щодо купівлі російської зброї

Зенітні ракетні системи нового покоління С-400, куплені Туреччиною у Росії, небезпеки для НАТО не становлять. Щонайменше, так заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

Комплекси С-400 не створюють жодної загрози для безпеки НАТО. Туреччина твердо має намір обговорювати тему С-400. Потрібен реалістичний, конструктивний діалог,

– сказав міністр.

Він озвучив позицію влади Туреччини: країна хоче переговорів із партнерами по НАТО щодо російської зброї. Заява пролунала на тлі загострення стосунків Анкари й Парижа й напередодні візиту туди Чавушоглу.

Скандал із закупівлею С-400 Туреччиною у Росії: у чому суть

Ще у 2017 році Росія й Туреччина уклали угоду про придбання C-400. США відреагували одразу – і пригрозили Туреччині санкціями, хоч країни і є партнерами по НАТО.

Анкара на погрози не зважала, і в липні 2019 отримала першу партію російських ЗРК. У відповідь США виключили Туреччину з програми найсучасніших літаків F-35.

Конфлікт не вщухав, і в грудні 2020 Вашингтон запровадив санкції проти оборонпрому Туреччини. Президент же Туреччини Ердоган неодноразово наголошував, що від угоди з Кремлем не відмовиться.

Та не тільки Франція, а й США стурбовані цими російськими установками. Ба більше,