У Туреччині спалахнули нові лісові пожежі: моторошні фото

У турецьких провінціях Баликесір та Адана 23 серпня спалахнули нові лісові пожежі. Рятувальники намагаються взяти під контроль осередки загоряння.

Ситуацію ускладнює сильний вітер, який сприяє швидкому розповсюдженню полум'я. Водночас вогнеборцям заважає крутий рельєф місцевості.

Читайте також Після Туреччини та Греції масштабні лісові пожежі спалахнули у Франції: моторошні фото та відео

Пожежа спалахнула у лісовій зоні в районі Кавурмаджилар, у гірській місцевості провінції Баликесір, на території національного парку Каздаглари,

– пишуть ЗМІ.

Наразі причини виникнення нових лісових пожеж – невідомі. Турецькі правоохоронці намагаються оперативно з'ясувати всі обставини інцидентів.

Рятувальники гасять пожежі

Рятувальники намагаються взяти під контроль осередки загоряння у двох провінціях.

До операцій приборкання вогню залучили гелікоптери, літаки, пожежні, автоцистерни та машини постачання.

Перший скид води здійснили через 18 хвилин після того, як стало відомо про пожежу.



У Туреччині спалахнули нові лісові пожежі / Фото Hürriyet

Пожежі у Туреччині: що відомо

Перші пожежі у Туреччині спалахнули ще 28 липня 2021 року в місті Манавґрат в Анталії.

Згодом вогонь охопив й інші курортні міста країни. Потужна стихія забрала життя 8 людей.

Турецьким правоохоронцям вдалося затримати 7 осіб, яких підозрювали у підпалі лісів.

До теми Вогонь не полишає Туреччину у спокої: пожежа спалахнула на острові біля Стамбула