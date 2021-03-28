У Туреччині стався 85-метровий обвал: видовищні фото

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У Туреччині в районі між містами Дюздже та Зонгулдаком, обвалилося дорога. Трасу, що сполучає Стамбул з Анкарою, довелося перекрити.

Джерело:

CNN

Обвал стався ввечері 26 березня на шосе D-655. Загальна довжина ділянки, що обвалилася, – 85 метрів.

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Обал у Туреччині: що відомо

Ступінь пошкодження дороги виявили наступного дня на світанку. Технічна делегація вивчає причини і наслідки обвалу. Для цього задіяли і квадрокоптери.

Під час обвалу ніхто не постраждав.

Обвал дороги у Туреччині / Фото з NTV

Через зсув автошлях був закритий для двостороннього руху. Команди жандармерії перекрили дорогу в Чифалі Су та Акчакоча Сапак та не пропускали транспорт.

Транспортні засоби, що прямували до напрямку Стамбула, направляли до Сакарія-Коджаалі, а ті, що прямували в Анкару – на дорогу Зонгулдак – Ереглі.

Команди почали працювати над створенням альтернативного способу сполучення двох міст.

Обвал стався на трасі, що сполучає Анкару і Стамбул: дивіться карту

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