У Туреччині стався 85-метровий обвал: видовищні фото

У Туреччині в районі між містами Дюздже та Зонгулдаком, обвалилося дорога. Трасу, що сполучає Стамбул з Анкарою, довелося перекрити.
Джерело:CNN
Обвал стався ввечері 26 березня на шосе D-655. Загальна довжина ділянки, що обвалилася, – 85 метрів.
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Ступінь пошкодження дороги виявили наступного дня на світанку. Технічна делегація вивчає причини і наслідки обвалу. Для цього задіяли і квадрокоптери.
Під час обвалу ніхто не постраждав.
Обвал дороги у Туреччині / Фото з NTV
Через зсув автошлях був закритий для двостороннього руху. Команди жандармерії перекрили дорогу в Чифалі Су та Акчакоча Сапак та не пропускали транспорт.
Транспортні засоби, що прямували до напрямку Стамбула, направляли до Сакарія-Коджаалі, а ті, що прямували в Анкару – на дорогу Зонгулдак – Ереглі.
Команди почали працювати над створенням альтернативного способу сполучення двох міст.
Обвал стався на трасі, що сполучає Анкару і Стамбул: дивіться карту
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