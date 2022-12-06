У Туреччині впав військовий літак: в якому стані пілот

У турецькому місті Конья впав військовий літак F-5. Він зіткнувся з птахом у небі.

Пілот встиг катапультуватися. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

Зверніть увагу У Туреччині один літак протаранив інший: фото та відео

У Туреччині впав військовий літак

Один із наших літаків типу F-5, що належить Türk Yıldızlar, розбився в Коньї через зіткнення з птахом і зупинку двигуна,

– заявили у відомстві.

У Міністерстві зазначили, що пілот катапультувався з літака і залишився живим та здоровим. Чоловіка госпіталізували в лікарню для необхідного обстеження та лікування.

Що відбувається у Туреччині: останні новини