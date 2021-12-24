У Туреччині заявили, що не залишаться осторонь у питанні України: у Кремлі відповіли

Туреччина не залишиться осторонь у питанні конфлікту між Росією та Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Глава МЗС Туреччини наголосив, що його країна не ігноруватиме свої принципи та тісні відносини з Україною через великі відносини з Росією. Офіційна Анкара переконана, що конфлікт досягнув небезпечного рівня.

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Цинічна відповідь Росії

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков цинічно заявив, що складнощі є начебто не між Москвою та Києвом, а між Америкою та Росією, а також між Росією та НАТО.

Туреччина – союзник НАТО. Країни НАТО займають різну позицію. Є країни, які займають крайні, недружні нам позиції. Є схильні до того, щоб враховувати реальну занепокоєність Росії,

– заявив Пєсков.

Туреччина готова стати посередником між Україною та Росією

Лідер Туреччини Реджеп Ердоган восени 2021 року заявив, що офіційна Анкара готова стати посередником між Україною і Росією.

За словами президента, Туреччина зацікавлена, аби в регіоні панував мир.

Саме тому турецька сторона заговорила про посередництво.

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