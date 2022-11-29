"Все закінчиться за столом": у Туреччині знову висловилися про війну в Україні

Влада Туреччини продовжує говорити про те, що закінчити війну в Україні можна лише дипломатичним шляхом. Мовляв, на полі бою вирішити конфлікт не вдасться.

На цей раз про завершення війни висловився міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він традиційно додав, що Стамбул готовий стати посередником у переговорах України та Росії.

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Війна в Україні може тривати десятиліттями

Так чи інакше, ця війна закінчиться за столом. Ми не думаємо, що вона закінчиться військовими досягненнями на землі. Попри це, існує ризик, що війна може тривати десятиліттями,

– сказав Чавушоглу.

Водночас міністр додав, що у порівнянні з березнем зараз є "нові умови" цих переговорів. Зокрема, це стало складніше, але, мовляв, ми не повинні "втрачати надію".

Ердоган вірить, що з окупантами можна домовитися

Нещодавно таку ж думку про завершення війни в Україні висловив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Мовляв, після реалізації зернової угоди та обмінів полоненими "є можливість дипломатичного врегулювання розбіжностей".

Зауважимо, що політтехнолог Михайло Шейтельман не вважає, що Анкара якось підігрує Москві. Ердоган, за словами аналітика, намагається схилити російського агресора Владіміра Путіна до переговорів на вигідних для України умовах. То ж звільнення Криму та інших територій – те, що турбує і Київ, і Анкару.

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