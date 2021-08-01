Рятувальники у Туреччині змогли взяти під контроль понад 100 лісових пожеж

У Туреччині наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив низку популярних курортів – боротьба з ним продовжується вдень і вночі.

Станом на 1 серпня екстрені служби змогли взяти під контроль ситуацію зі 107 загоряннями.

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Про це повідомив міністр сільського і лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі.

Політик теж зазначив, що 5 пожеж вирують у туристичних провінціях Анталія та Мугла.

Загалом з 28 липня осередки сильного вогню зафіксовані у 32 провінціях Туреччини.

Кількість загиблих продовжує зростати

Масштабні лісові пожежі, що охопили турецьку державу, продовжують забирати життя.

Унаслідок стихії померли вже 6 людей.

Пожежі в Туреччині: що відомо

Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня. Вогонь наближався до курортного міста Анталія.

Задимлений район Манавґат та місто Сіде. Внаслідок пожежі 6 громадян Туреччини загинули, а ще понад 400 – постраждали.

Українка, яка повернулась з Туреччини розповіла, що у готелі попіл та жахливий запах горілого. Жінка відпочивала у місті Сіде.

Консул України у Туреччині поінформував, що в країні на даний час перебуває 100 тисяч українських туристів.

Гарячі лінії: консульства України в Анталії –; посольства України у Туреччині –

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