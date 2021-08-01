Рятувальники у Туреччині змогли взяти під контроль понад 100 лісових пожеж

1 серпня 2021 , 14:37
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Джерело:

Associated Press

У Туреччині наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив низку популярних курортів – боротьба з ним продовжується вдень і вночі.

Станом на 1 серпня екстрені служби змогли взяти під контроль ситуацію зі 107 загоряннями.

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Про це повідомив міністр сільського і лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі.

  • Політик теж зазначив, що 5 пожеж вирують у туристичних провінціях Анталія та Мугла.

Загалом з 28 липня осередки сильного вогню зафіксовані у 32 провінціях Туреччини.

Кількість загиблих продовжує зростати

Масштабні лісові пожежі, що охопили турецьку державу, продовжують забирати життя.

  • Унаслідок стихії померли вже 6 людей.
Зверніть увагу! Гарячі лінії: консульства України в Анталії – +90 554 169 96 60; посольства України у Туреччині – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Пожежі в Туреччині: що відомо

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Автор: Олег Васьків