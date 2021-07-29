Пожежі в Туреччині дістались впритул до курортних Мармариса та Бодрума: людей евакуюють – відео
Джерело:Hurriyet
У Туреччині вогонь дістався до курортних міст Мармариса та Бодрума. У Мармарисі людей евакуювали з 2 готелів та 4 вілл.
У Туреччині вирують лісні пожежі. Влада намагається їх загасити з 28 липня.
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Вогонь дістався до Мармариса та Бодрума
Станом на 13 годину 29 липня вогонь поширився на території курортного міста Мармарис, що у турецькій провінції Мугла. Через вітер буквально за кілька хвилин вогонь поширився на кілька кілометрів.
Вогонь підібрався на відстань 100 метрів до житлових кварталів. Дорога, що зв'язує Мармарис і курортне селище Ічмелер перекрита,
– повідомило видання.
Також відомо, що для гасіння пожежі залучили:
- 5 вертольотів;
- 30 пожежних машин;
- 1 літак.
У районах, які розміщені близько до пожежі, автомобілі повертають та не дають проїхати в місто.
Людей з деяких готелів евакуюють
Вогонь дібрався до готелів в районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан. Туристів евакуюють. Місцеве ЗМІ пише, що будинки та готелі всього за 5 хвилин від пожежі. Однак влада міста пише, що для населених пунктів загрози немає.
Через наближення полум'я як запобіжний захід евакуювали людей з:
- з 2 тризіркових готелів;
- а також 4 вілл.
Деякі туристи, що зупинилися в готелях неподалік, виїжджають добровільно,
– мовиться у повідомленні.
Асоціація туристичних готельєрів Південного Егейського моря (GETOB) розмістила туристів, які мали покинути свої готелі, в інші готелі.
До речі, також пожежі дістались до міста Бодрума. Турецьке видання "Sabah" повідомило, що влада шукає причину пожеж.
Коротко про пожежі в Туреччині
- 28 липня у Туреччині спалахнули лісові пожежі. Вогонь наблизився до курортної Анталії.
- Внаслідок пожежі 3 громадян Туреччини загинули, а ще понад сотня – постраждали.
- У Міністерстві закордонних справ України запевнили, що потерпілих серед українських туристів немає.
- Відомо, що у Туреччині перебувають приблизно 100 тисяч українських туристів. Про це розповів консул України в Туреччині.