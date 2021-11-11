Turkish Airlines не продаватимуть квитки на рейси до Білорусі з країн біженців
Джерело:твітер Якуба Кумоча
Turkish Airlines не продаватимуть квитки на рейси до Білорусі громадянам Іраку, Сирії та Ємену. Виняток становлять тільки пасажири з дипломатичними паспортами.
Авіакомпанія ухвалила рішення після напливу мігрантів на білорусько-польському кордоні. Про це повідомив держсекретар канцелярії польського президента Якуб Кумоч.
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Turkish Airlines вводить обмеження для пасажирів
Turkish Airlines підтвердила, що більше не прийматиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на рейси до Мінська. За винятком власників дипломатичних паспортів,
– написав Кумоч.
Він подякував всім, хто взяв участь у переговорах з цього приводу. Польське видання PAP повідомило про це, посилаючись на власні джерела.
"Тиск почав приносити свої плоди. Turkish Airlines оголосить про заборону продажу квитків нелегальним мігрантам з Іраку та Сирії, на рейси до Білорусі. Також вирішили обмежити співпрацю з білоруською авіакомпанією "Белавіа", – повідомив виданню один з високопоставлених дипломатів ЄС.
Таке ж обмеження стосується авіакомпанії Emirates. За непідтвердженими даними видання, мігранти потрапляють в Білорусь через Стамбул, Дубай та Москву.Важливо! На польсько-білоруському кордоні 8 листопада помітили біженців, які намагались потрапити у Польщу. Через це країна скерувала на кордон 12 тисяч військових. НАТО та ЄС звинувачують режим Лукашенка у використанні мігрантів як засобу тиску на ЄС.
Коротко про заяви ЄС щодо санкцій для авіакампаній
- Видання Bloomberg 11 вересня заявило, що ЄС готує нові санкції через дії самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.
- Попередньо відомо, що санкції хочуть ввести проти російського "Аерофлоту", турецької Turkish Airlines та білоруської "Белавіа". Все через те, що вони причетні до перевезення біженців. Проте у Лукашенка це заперечують.
- Журналіст Рікард Юзвяк заявив, у ЄС вже затвердили критерії для нового пакету санкцій проти Білорусі. Відповідно, з понеділка, 15 листопада, почнуть формувати санкційні списки.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Джо Байденом заявила, що Євросоюз і США готують покарання режиму Лукашенка за організацію "гібридної атаки" на союзників.