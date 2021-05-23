Туск назвав Лукашенка "загрозою міжнародній безпеці" через затримання Протасевича

Експрем'єр Польщі і колишній голова Європейської Ради Дональд Туск засудив затримання білоруського журналіста Романа Протасевича. Він закликав світову спільноту терміново зреагувати на такі дії Білорусі.

Туск зазначив, що Білорусь займається міжнародним тероризмом. Так він охарактеризував те, що літак з Литви екстрено змінив свій курс і сів у Мінську.

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Дональд Туск відзначив: тепер Олександр Лукашенко став загрозою не лише для громадян Білорусі, а й інших країн.

Лукашенко став загрозою не тільки для громадян своєї країни, але і для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайного і рішучої відповіді з боку всіх європейських урядів і інститутів,

– написав ексголова Європейської Ради.

назвав затримання Протасевича безпрецедентною подією.

Польща і Роман Протасевич

Подібну характеристику Олександру Лукашенку і його режиму дав і президент Литви Ґітанас Науседа . Він

Ексредактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич декілька років тому через політичні мотиви виїхав до Польщі і проживав там. Звідти він і вів телеграм-канал, що став рупором білоруських протестів у 2020 році.

Протасевича у Білорусі торік звинуватили в організації масових заворушень і причетності до тероризму. Йому може "світити" в'язниця і термін у 15 років.

Оскільки Протасевич проживав у Польщі, Білорусь просила видати їй журналіста. Та категорично відмовила в екстрадиції.

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