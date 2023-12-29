НЛО у Польщі: Туск проводить нараду з силовиками, сили ППО привели у стан підвищеної готовності

29 грудня вранці Росія масовано вдарила по Україні. Під час цієї атаки невідомий об'єкт, схожий на ракету, перетнув польський кордон, що дуже стривожило Варшаву.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів нараду з силовиками, де обговорив інцидент з "НЛО". Про це повідомила пресслужба польського уряду.

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Туск радиться з військовими, ППО Польщі – у бойовій готовності

Відомо, що у засіданні за участі Туска взяли участь начальник Генерального штабу, оперативний командувач Збройними силами, глава Міноборони та керівники спецслужб. Також у зв'язку із перетином польського кордону невідомим об'єктом з боку України, сили ППО Польщі привели у стан підвищеної бойової готовності.

З метою гарантування безпеки нашого повітряного простору ...підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів,

– заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

За словами Горишевського, пошуки неідентифікованого об'єкта ще тривають. Також проводяться заходи зі встановлення причин порушення повітряного простору Польщі та визначення траєкторії польоту невідомого об'єкта.

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