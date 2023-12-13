Навіть у грудні весна, – Туск присягнув на посаді прем'єр-міністра Польщі

Сейм Польщі 12 грудня проголосував за підтримку нового уряду прем'єр-міністра Дональда Туска. Під час присяги нового уряду він розповів про головні цілі та закликав західні країни продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.

У голосуванні взяли участь 449 народних депутатів Польщі. За обрання уряду Туска проголосували 248 депутатів, проти був 201. Від голосування ніхто не утримався. Абсолютна більшість становить 225 народних депутатів.

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Присяга Туска

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска у президентському палаці у Варшаві.

Ви перемогли з великою, чудовою явкою. Було очікувано, що переможе одна партія, проте більшість отримала інша політична група. Це велике досягнення з вашого боку,

– зазначив Дуда.

Зі свого боку, новобраний прем'єр подякував усім полякам за підтримку на виборах політичної сили, яка зараз прийшла до влади, звернувши увагу на рекордну явку на виборах. Він висловив задоволення з приводу того, що польський президент висловив готовність співпрацювати з урядом країни в усіх справах.

У своїй промові Дональд Туск, коментуючи своє обрання, згадав слова улюбленої пісні – 13 числа навіть у грудні весна.

За його словами, Польща є і буде ключовою, сильною, суверенною ланкою в НАТО, а також лояльним, стабільним союзником Сполучених Штатів, впевненим у своїй силі та важливості.

Підтримка України

У своїй інавгураційній промові в парламенті Туск закликав польських політиків до об’єднання. Він заявив, що він не може дозволити собі суперечки, поки Росія веде агресивну війну через кордон. За словами Туска, цей конфлікт, якого багато хто побоюється, може поширитися, якщо Москва переможе.

Завдання Польщі, завдання нового уряду, але також і завдання всіх нас – голосно і рішуче вимагати від усієї західної спільноти повної рішучості допомогти Україні у цій війні. Я буду робити це з першого дня,

– зазначив польський прем'єр.

Новообраний прем'єр-міністр Польщі також висловив обурення стосовно того, що Володимир Зеленський змушений продовжувати закликати світових лідерів продовжувати підтримувати боротьбу України у війні, яка вбила або покалічила десятки тисяч українців.

Я більше не можу слухати деяких європейських політиків і політиків з інших західних країн, які кажуть, що вони втомилися від ситуації в Україні. Вони говорять в обличчя Президенту Зеленському, що вже немає сил, що вони виснажені,

– заявив Туск.

Він наголосив, що з настанням чергової зими українці втомлюються та їм потрібна допомога.

Що відомо про обрання Туска