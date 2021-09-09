Twitter заблокував чоловіка пропагандистки Скабєєвої, який балотується в Держдуму

Twitter заблокував сторінку кандидата в Державну Думу від путінської партії "Єдина Росія" та пропагандиста Євгена Попова. Соцмережу вже встигли звинуватити у втручанні в вибори.

Пропагандист, який є чоловіком та співведучим "легендарної" Ольги Скабєєвої, уже відреагував на блокування своєї сторінки. У нього навіть є версія, чому так сталося.

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У Попова дивна версія

Пропагандист заявив, що Twitter вигадав причину блокування його сторінки. Нібито правила соцмережі порушив його допис із опублікованим графіком роботи його громадської приймальні.

Теж мені – російського Трампа знайшли. Так і напишіть – не подобається активна громадянська позиція кандидата в Державну Думу Росії,

– заявив Попов.

Також чоловік Скабєєвої додав, що передвиборча компанія та його позиція ніяк не стосується адміністраторів твітера.



Твітер заблокував сторінку пропагандиста Попова / Скриншот

Вибори у Державну Думу Росії відбудуться 19 вересня 2021 року. Їх результати не визнає міжнародна спільнота, оскільки голосування проходитиме і на території окупованого Криму. Також у Кремлі планують дати право голосу мешканцям ОРДЛО.

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Попов на виборах у Держдуму