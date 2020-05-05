У 2019 році українські металурги збільшили капінвестиції до 50 доларів на тонну сталі

Це рекордно високий для України показник, він відповідає середньосвітовому рівню.

Компанії українського гірничо-металургійного комплексу в 2019 році збільшили обсяг капітальних інвестицій на 37,3% в порівнянні з 2018 роком – до 1,914 млрд доларів.

Згідно з розрахунками аналітиків GMK Center, такий обсяг капінвестицій відповідає середньосвітовому показнику в $ 50 на тонну сталі.

"У 2019 капітальні інвестиції в сталевий сегмент в Україні в розрахунку на тонну сталі були рекордно високими з 2007 року і склали близько 50 доларів. Вітчизняні компанії, скориставшись ситуацією хорошої кон'юнктури в 2018 році і першій половині 2019 року, почали великі проєкти. Це нормально, адже нам потрібно ліквідувати відставання від решти світу. За нашими розрахунками, тільки за 2014-2018 рр. у нас накопичилося відставання в інвестиціях в $ 3 млрд, якщо порівнювати рівень інвестицій у нас і в середньому в світі. Показник в $ 50 на тонну сталі для нас рекордно високий, але це нормальний середньосвітовий рівень", – зазначає Андрій Тарасенко, головний аналітик GMK Center.

Питома вага капінвестицій ГМК до загального їх обсягу в країні в 2018-2019 рр. становив 8,1% і 8,5% відповідно, в промисловості – 19% і 21,3%.

Загальний обсяг капінвестицій чотирьох найбільших компаній вітчизняного гірничо-металургійного комплексу склав:

• У 2017 році – $ 942,1 млн;

• У 2018 році – $ 1,425 млрд;

• У 2019 – $ 1,66 млрд.

У 2020 році компанії можуть освоїти такі обсяги капінвестицій:

• "Метінтвест" – $ 650 млн.

• "Інтерпайп" – близько $ 40 млн.

• Ferrexpo – приблизно $ 150.

• "АрселорМіттал Кривий Ріг" зберігає плани вкласти близько $ 1,5 млрд протягом найближчих п'яти років.