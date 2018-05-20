У Биківні під Києвом вшанували пам'ять жертв політичних репресій: відео

Мільйони закатованих, розстріляних та засланих у табори. У третю неділю травня Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. Жалобні заходи відбувались в історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

Саме тут – найбільше в Україні місце поховання розстріляних та закатованих радянською владою людей.

Читайте також: Репресії в СРСР: як харківський Будинок письменників "Слово" перетворився на пастку для митців

Радянський режим став для нашої країни найкривавішим періодом існування. Більшовицька машина чавила науковців, політиків, військових, священиків і селянство, а радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів.

Лише за одну ніч 19 травня 1938-го у в'язницях НКВС було розстріляно 563 людини. Це була найкривавіша ніч у Києві за часи терору. Кількість людей, закатованих радянською владою, вимірюється мільйонами.

За різними підрахунками до 10 мільйонів людей, які постраждали від комуністичних репресій. З них значна частина тих, які постраждали в роки Голодомору. Разом з тим, ми можемо виділити особливі періоди, як от Великий терор 1937-38 років, 80-річчя якого ми сьогодні відзначаємо. Понад 260 тисяч українців стали жертвами великого терору,

– зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Відеокоментар Володимира В'ятровича щодо репресій радянської влади

Додамо, що на пам'ятних заходах були присутніми президент України Петро Порошенко із дружиною Мариною та міський голова Києва Віталій Кличко.