У Боснії уперше висунули звинувачення у справі про участь у війні проти України

Вперше у країні прокуратура Боснії і Герцеговини висунула звинувачення у справі, що стосується учасника незаконних збройних формувань на сході України.

За даними слідства, в липні 2014 року письменник з Республіки Сербської Гаврило Стевіч приєднався до підрозділу бойовиків Jovan Šević, в якому перебував до вересня 2014 року, пише Nezavisne.

Читайте також: Юний боєць ЗСУ помер на Донбасі у свій День народження

До слова, Стевіч не єдиний представник БіГ, який воював в Україні. У цьому списку щонайменше шестеро осіб.



Громадяни, які воювали проти України//Фото: Nezavisne

Усі вони прибули на територію України з аеропорту Белграда. Спершу вони летіли до Москви, потім до Ростова, після чого їх забирали до Луганська. Усі громадяни БіГ воювали в підрозділі Jovan Šević, який згодом був перейменований в Srpski husarski puk.

Сам Гаврило Стевіч запевняє, що не воював. Він стверджує, що був на Донбасі як журналіст і збирав матеріал для книги про "трагічний конфлікт між братськими слов'янськими народами". Він розповів, що зброя йому була потрібна лише для самозахисту.

Я не стріляв, моя зброя – олівець,

– сказав він.

Головним виконавцем вербування бойовиків з Балкан до України є Братислав Живкович, командувач руху "четників" в Сербії. Його заарештували у вересні минулого року.

Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.



Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.