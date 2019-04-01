В Боснии впервые выдвинули обвинения по делу об участии в войне против Украины

Впервые в стране прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения по делу, что касается участника незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

По данным следствия, в июле 2014 года писатель из Республики Сербской Гавриил Стевич присоединился к подразделению боевиков Jovan Šević, в котором находился до сентября 2014 года, пишет Nezavisne.

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К слову, Стевич не единственный представитель БиГ, который воевал в Украине. В этом списке по меньшей мере шесть человек.

Граждане, воевавшие против Украины / / Фото: Nezavisne

Все они прибыли на территорию Украины из аэропорта Белграда. Сначала они летели в Москву, потом в Ростов, после чего их забирали в Луганск. Все граждане БиГ воевали в подразделении Jovan Šević, которое впоследствии было переименовано в Srpski husarski puk.

Сам Гаврило Стевич уверяет, что не воевал. Он утверждает, что был на Донбассе как журналист и собирал материал для книги о "Трагическом конфликте между братскими славянскими народами". Он рассказал, что оружие ему было нужно только для самозащиты.

Я не стрелял, мое оружие – карандаш,

– сказал он.

Главным исполнителем вербовки боевиков с Балкан в Украину является Братислав Живкович, командующий движением "четников" в Сербии. Его арестовали в сентябре прошлого года.

Сколько военных погибло на Донбассе?

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибло 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.



Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.