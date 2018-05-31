У Брюсселі закликають не їхати на фінал Кубку світу з футболу

У четвер, 31 травня, у Брюсселі розпочалась акція на якій європейців закликають бойкотувати фінал Кубку світу з футболу, який відбудеться у Росії, адже це країна-агресор і веде військову агресію на Донбасі, окупувала Крим та винна у збитті пасажирського літака у небі над Донеччиною.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповів кореспондент.

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На акцію прийшло відносно не багато людей, але вони дуже активні і колоритні.

Учасники акції зібрались з відповідно підготовленими плакатами, які пояснюють ситуацію. Зокрема, у контексті того, що неможливо проводити таке свято футболу на території країни агресора, яка утримує у заручниках багато десятків українців.

Чемпіонат світу з футболу 2018 рокутриватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.