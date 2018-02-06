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У Darknet продають бази клієнтів "Нової пошти"

17:57, сьогодні 2693 Читать новость на русском

У так званому "темному інтернеті" – Darknet – з’явився продаж двох баз клієнтів "Нової пошти" – на 500 тисяч і на 18 мільйонів користувачів.

Про це повідомив консультант з кібербезпеки Єгор Папишев.

"Перша база містить інформацію близько півмільйона людей, з персональними даними в розбивці ПІБ/телефон/місто/серія та номер паспорта/email. Друга – 18 мільйонів записів, але з меншою деталізацією (лише ПІБ і телефон)", – написав Папишев.

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Кіберексперт встановив зв'язок з продавцем і перевірив якість інформації. Йому надали довільний шматок бази, а також дали можливість перевірити інформацію за номерами телефонів.

Номери належали зовсім різним людям з різних міст і ніяк не були пов'язані один з одним. Відповідь прийшла менше, ніж за п'ять хвилин, і містила абсолютно точні і свіжі дані про клієнтів (включаючи змінене, в зв'язку з недавнім заміжжям, прізвище однієї з них),
– розповів Папишев.

У самій "Новій Пошті" не підтверджують факт крадіжки персональних даних клієнтів, але й не заперечують чутки про розслідування правоохоронцями щодо одного із працівників, який міг винести дані за межі компанії.

"База даних може належати будь-якому іншому підприємству. Там нема жодних ознак того, що це саме дані "Нової пошти"... В рамках процедур ми працюємо з цією проблемою. Оскільки розслідування проводиться на дуже серйозному рівні, ми утримуємось від розголошення цієї інформації, поки не завершимо внутрішні процедури", – зазначив директор з інформаційних технологій компанії "Нова пошта" Олександр Євстратов.

Як пише видання Internet.ua, продавець вийшов на зв'язок з російського поштового сервера та вказав ціну у 1500 гривень за детальну базу.

При цьому у "Новій пошті" в коментарях під постом повідомили, що ця база неактуальна.

Теги: Новини України Інтернет Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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