У Дніпрі 9 травня пенсіонери напали на поліцейських

У середу, 9 травня, вранці у Дніпрі біля Танка на проспекті Дмитра Яворницького пройшли заходи до Дня Перемоги. На акції з’явилися і представники забороненої організації "Союз радянських офіцерів".

Про це повідомляє "Інофрматор".

За інформацією видання, поліцейські заборонили членам "Союзу радянських офіцерів" покласти вінок у вигляді зірки до пам'ятника Генералові Пушкіну. Це обурило голову громадської організації Віктора Марченка. Чоловік почав розповідати тим, хто прийшов на акцію, про "беззаконня" в поліції.

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Вінок у вигляді зірки, яку у Дніпрі несли члени "Союзу радянських офіцерів"

Зазначається, що після тривалих висловлювань члени ГО "Союз радянських офіцерів" зі своїми однодумцями вирішили все-таки покласти "зірку" до пам'ятника. Поліція заблокувала шлях цим людям, на що Марченко погрожував перекрити проспект. Останнього почали активно підтримувати літні жінки з квітами, які оточили патрульних.

Поліція намагалася вгамувати натовп та вирішити все мирним шляхом, проте люди ставали дедалі агресивнішими. В результаті зчинилася бійка: літні жінки напали на патрульних та покривали їх нецензурною лайкою. Так, жінки допомогли "офіцерам" пронести вінок до Танка.

Після сього мітингувальники пішли колоною у сторону пам'ятника Слави.

Дивіться відео про події у Дніпрі 9 травня: