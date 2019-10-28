У Дніпрі чоловік до смерті забив знайомого, замотав у килим і лишив біля підвалу

Під час сварки 22-річний хлопець одягнув боксерські рукавички і почав бити свого знайомого. Аби приховати сліди злочину, він попросив допомоги у свого друга.

Вбивця разом зі спільником вимкнув у всьому під’їзді світло, аби камери відеоспостереження їх не зафіксували. Як розповіли у поліції Дніпропетровщини, тіло у килимі біля будинку виявили місцеві жителі.

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Виявилося, що 22-річний господар квартири забив свого гостя під час сварки.

На місці інциденту працювали правоохоронці з кінологами. Їм вдалося швидко знайти причетних та речові докази їхньої провини.



Тіло злочинці залишили просто біля дому / фото: поліції Дніпропетровщини