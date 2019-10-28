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      У Дніпрі чоловік до смерті забив знайомого, замотав у килим і лишив біля підвалу

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      Тіло чоловіка вбивця замотав у килим і лишив біля підвалу
      Тіло чоловіка вбивця замотав у килим і лишив біля підвалу / dp.npu.gov.ua

      Під час сварки 22-річний хлопець одягнув боксерські рукавички і почав бити свого знайомого. Аби приховати сліди злочину, він попросив допомоги у свого друга.

      Вбивця разом зі спільником вимкнув у всьому під’їзді світло, аби камери відеоспостереження їх не зафіксували. Як розповіли у поліції Дніпропетровщини, тіло у килимі біля будинку виявили місцеві жителі.

      Читайте також: Різанина в Одесі: бійка іноземців з місцевими жителями призвела до загибелі двох людей

      Виявилося, що 22-річний господар квартири забив свого гостя під час сварки.

      На місці інциденту працювали правоохоронці з кінологами. Їм вдалося швидко знайти причетних та речові докази їхньої провини.

      Тіло злочинці залишили просто біля дому
      Тіло злочинці залишили просто біля дому / фото: поліції Дніпропетровщини

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      Теги: Кримінал Новини Дніпра
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