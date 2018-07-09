У Дніпрі на вулиці чоловіку вистрілили в голову: фото 18+

У неділю, 8 липня, у Дніпрі на вулиці Кодацький Узвіз відбулася стрілянина. В результаті інциденту чоловік отримав вогнепальне поранення голови.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Близько 1-ї ночі на вулиці Кодацький Узвіз м. Дніпра відбулася стрілянина, в результаті якої 31-річний чоловік отримав вогнепальне поранення голови. Потерпілого направили до лікарні, де не приходячи до тями, він помер,

– повідомили у поліції.

В ході огляду місця події була вилучена гільза та направлена на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз вживаються заходи для встановлення та затримання нападників.



Фото з місця вбивства