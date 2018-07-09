У Дніпрі на вулиці чоловіку вистрілили в голову: фото 18+
У неділю, 8 липня, у Дніпрі на вулиці Кодацький Узвіз відбулася стрілянина. В результаті інциденту чоловік отримав вогнепальне поранення голови.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Близько 1-ї ночі на вулиці Кодацький Узвіз м. Дніпра відбулася стрілянина, в результаті якої 31-річний чоловік отримав вогнепальне поранення голови. Потерпілого направили до лікарні, де не приходячи до тями, він помер,
– повідомили у поліції.
В ході огляду місця події була вилучена гільза та направлена на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз вживаються заходи для встановлення та затримання нападників.
Фото з місця вбивства
Джерело: 24 Канал
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