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У Дніпрі на вулиці чоловіку вистрілили в голову: фото 18+

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У Дніпрі на вулиці чоловіку вистрілили в голову
У Дніпрі на вулиці чоловіку вистрілили в голову / Ілюстративне фото

У неділю, 8 липня, у Дніпрі на вулиці Кодацький Узвіз відбулася стрілянина. В результаті інциденту чоловік отримав вогнепальне поранення голови.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. 

Близько 1-ї ночі на вулиці Кодацький Узвіз м. Дніпра відбулася стрілянина, в результаті якої 31-річний чоловік отримав вогнепальне поранення голови. Потерпілого направили до лікарні, де не приходячи до тями, він помер,
– повідомили у поліції.

В ході огляду місця події була вилучена гільза та направлена на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз вживаються заходи для встановлення та затримання нападників.


Фото з місця вбивства 

Теги: Кримінальні новини Новини Дніпра Поліція
Джерело: 24 Канал
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