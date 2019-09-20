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      У Дніпрі робітники заводу Коломойського вийшли на мітинг під Приватбанк: що вимагають

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      Мітинг під Приватбанком у Дніпрі
      Мітинг під Приватбанком у Дніпрі / dp.informator.ua

      У Дніпрі вранці 20 вересня під стінами головного офісу Приватбанку розпочався мітинг співробітників Нікопольського заводу феросплавів. На акцію вийшло близько 500 людей.

      Близько 7:45 до будівлі Приватбанку під'їхало 10 автобусів з робочими, пише Информатор.

      Цікаво: Інтерес Коломойського – не платити по боргах: як може вирішитися проблема з "Приватбанком"

      Люди б'ють у каски, а в руках тримають плакати. За словами активістів, їм не виплачують зарплати через нібито борг Приватбанку перед заводом.

      Нікопольський завод феросплавів – одне з найбільших підприємств металургійного комплексу України, найбільше феросплавне підприємство в Європі й друге у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів. Власником контрольного пакету акцій НЗФ є олігарх Ігор Коломойський.

      Напередодні "Нікопольський завод феросплавів" уклав мирову угоду з Нацбанком, на підставі якої погодився погасити заборгованість перед НБУ за кредитами Приватбанку, за якими завод виступив поручителем. Власники банку отримали гроші 10 років тому, до його націоналізації. Тоді і Приватбанк, і завод належали одній групі власників.

      Приватбанк не є учасником угоди про врегулювання даного спору між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів і розцінює організований пікет як ще одну спробу тиску,
      – наголосили в банку.

      Мітинг робітників заводу Коломойського під Приватбанком / фото Інформатора

      Пікет під Приватбанком у Дніпрі: відео

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

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      Теги: Новини політики Новини України Приватбанк Новини Дніпра Ігор Коломойський Протести НБУ
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