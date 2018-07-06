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00:24, 4 липня
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У Федерації боксу Києва розповіли подробиці замаху на її віце-президента Ліщенка

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У Федерації боксу Києва розповіли подробиці замаху на її віце-президента
У Федерації боксу Києва розповіли подробиці замаху на її віце-президента / Фото з відкритих джерел

Причини і замовники замаху на заступника керівника Федерації боксу Києва Олександра Ліщенка наразі невідомі, проте цей злочин точно ніяк не пов'язаний ні з діяльністю організації, ні зі спортом.

Про це йшлося на час прес-конференції, яка відбулася 5 липня в Києві, за участю керівників ФБК: її президента Кирила Шевченка, віце-президента Володимира Микуленка, віце-президента Олександра Ліщенка та відомого боксера Дениса Берінчика.

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"Що стосується замовників і мотивів даного замаху – на даний момент вони мені не відомі. Я сподіваюся на професіоналізм слідчих, які повинні знайти винних і поставити в цій справі крапку", – зазначив сам Ліщенко.

Він також розповів деякі подробиці самого інциденту.

"Я перебував в автомобілі на задньому сидінні. Коли автомобіль врізався в стовп, а потім в паркан, я вибрався з нього і пішов в посадку", – розповів Ліщенко.

У свою чергу президент ФБК Кирило Шевченко зазначив, що Федерація взяла на себе турботу про сім'ю загиблого водія Максима Ковтуненко.

"На наступний же день після події ми передали кошти дружині Максима, збираємося допомагати і надалі", – зазначив Шевченко.

Володимир Микуленко звернувся до журналістів з проханням при висвітленні цієї події дотримуватися об'єктивних фактів і уникати бездоказового навішування ярликів.

"Ліщенко відомий, перш за все, як депутат Київської міськради, кандидат в народні депутати, як людина, яка внесла величезний внесок у розвиток спорту, як в Києві, так і в інших містах і областях. Хочу запевнити, що криміналітет і даний замах – не мають ніякого відношення до спорту і до ФБК", – підкреслив Микуленко.

За словами представників Федерації, на даний момент в Києві під її егідою навчаються боксу понад 2,5 тисячі молодих спортсменів. Вихованцями ФБК стали багато відомих боксерів. При цьому Федерація -– некомерційна організація, фінансування якої багато в чому лежить на плечах саме її віце-президентів.

Теги: Новини України Кримінальні новини Бокс Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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