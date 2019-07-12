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      У "Голосі" прокоментували люстрацію від Зеленського

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      Микола Давидюк
      Микола Давидюк / the-village.com.ua

      Президент Володимир Зеленський хоче розширити люстрацію на період президентства Петра Порошенка. Проте є чимало людей, які досягли гарних результатів за цей час. Тож краще зосередитися на покаранні тих, хто справді має понести відповідальність.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив кандидат в депутати від партії "Голос" Микола Давидюк.

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      Він наголосив, що насамперед потрібно перезапустити антикорупційні органи. Їхнє завдання: зробити так, що ті, хто крали, обманювали державу, спустошували бюджет та покривали злочинців, понесли відповідальність.

      "Що таке люстрація? Заборонити обіймати посади в майбутньому. Вже пізно. Раніше в Східній Європі "чистили" радянських агентів. Ми в 1991 році не провели люстрації, провели в 2014-му", – зазначив політик.

      Та під час кожного нового політичного етапу чи зміни влади проводити люстрацію – не є найкращим чи найефективнішим методом,
      – переконаний Давидюк.

      Він додав, що необхідно відправити за ґрати тих, хто крав. А ті, хто досягав гарного результату, хай продовжують свою діяльність.

      Хто підпадає під люстрацію в Україні?Особи, які займали високі посади понад 1 рік в період з 25 лютого 2010 року за 22 лютого 2014-го. А також ті, які займали ці посади менше ніж один рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням. Також під люстрацію підпадають ті особи, які перебували в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організаціях чи працювали в органах КДБ.

      Ще під "Закон про очищення влади" підпадають чиновники та співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України. Окрім цього, люстрації повинні підлягати чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

      "Ми виступаємо за перезапуск антикорупційних органів. Тих людей, до яких є питання, потрібно не політично покривати та переховувати, а цивілізованими методами відпускати на перевірки та розслідування. Щоб вони відповідали перед законом", – підсумував кандидат в нардепи.

      Що відомо про люстрацію від Зеленського

      Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади на топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

      До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:

      • посада президента України,
      • всіх народних депутатів,
      • голови Верховної Ради,
      • членів уряду,
      • генерального прокурора,
      • голови Служби безпеки,
      • голови Антимонопольного комітету,
      • голови Фонду держмайна,
      • голів Державної фіскальної служби і митниці,
      • секретаря Ради національної безпеки і оборони,
      • керівництва оборонних підприємств.

      Якщо документ приймуть – йому доведеться люструвати частину власної команди.

      люстрація Зеленського
      Хто з новопризначених чиновників потрапить під люстрацію від Зеленського
       

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      Теги: Новини України Люстрація Володимир Зеленський Новини політики Законодавство Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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