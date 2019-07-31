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      У "Голосі" відповіли, за що ніколи не проголосують у Раді

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      Ярослав Юрчишин.
      Ярослав Юрчишин. / 24 канал

      Партія "Голос" у Верховній Раді ніколи не підтримуватиме законопроекти, які можуть посилити російський інтерес в Україні.

      Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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      "Ми ніколи не проголосуємо, як я так і моя політична сила, за зміну статусу державної мови, чи за якусь зраду українських інтересів. До прикладу, введення миротворців не по лінії українського кордону, а по лінії розмежування, тим самим концентруючи, що частина території України де-факто не під ефективним контролем України загалом", – сказав майбутній депутат.

      За його словами, будь-які проросійські ініціативи не є можливими для голосування. Водночас "Голос" не голосуватиме за рішення, які сприяють створенню монополії. Як приклад, він пригадав скандальний "Роттердам+", коли енергетичний сектор контролюється фактично однією людиною.

      Вони фактично висотують кошти з кишень українців та роблять багатими і так багатих людей,
      – зазначив Юрчишин.

      Що таке "Роттердам+"?Це схема, яка формує ціни на паливну складову, а саме – вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Вартість палива визначається за ткою формулою: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну.

      Формула почала діяти у травні 2016 року через те, що Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну. Все – через війну на Донбасі. Оскільки вугілля з Донбасу майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з ПАР та Південної Америки.

      "Ми максимально будемо підтримувати те, що сприяє конкуренції, але водночас послаблює захист України, тому що, якщо говорити про якісь принципи вільного ринку, то в країні, яка перебуває в стані агресії, як частина території, яку окупували, вона має знаходити всі ефективні методи самозахисту", – розповів заступник голови партії "Голос".

      Повне інтерв'ю зі заступником голови партії "Голос" Ярославом Юрчишиним – читайте тут

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Ярославом Юрчишиним:

      голос вакарчук
      Перша п'ятірка партії "Голос"

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      Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Ярослав Юрчишин Святослав Вакарчук - новини Законодавство Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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