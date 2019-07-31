У "Голосі" відповіли, за що ніколи не проголосують у Раді

Партія "Голос" у Верховній Раді ніколи не підтримуватиме законопроекти, які можуть посилити російський інтерес в Україні.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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"Ми ніколи не проголосуємо, як я так і моя політична сила, за зміну статусу державної мови, чи за якусь зраду українських інтересів. До прикладу, введення миротворців не по лінії українського кордону, а по лінії розмежування, тим самим концентруючи, що частина території України де-факто не під ефективним контролем України загалом", – сказав майбутній депутат.

За його словами, будь-які проросійські ініціативи не є можливими для голосування. Водночас "Голос" не голосуватиме за рішення, які сприяють створенню монополії. Як приклад, він пригадав скандальний "Роттердам+", коли енергетичний сектор контролюється фактично однією людиною.

Вони фактично висотують кошти з кишень українців та роблять багатими і так багатих людей,

– зазначив Юрчишин.

Що таке "Роттердам+"?Це схема, яка формує ціни на паливну складову, а саме – вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Вартість палива визначається за ткою формулою: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну.



Формула почала діяти у травні 2016 року через те, що Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну. Все – через війну на Донбасі. Оскільки вугілля з Донбасу майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з ПАР та Південної Америки.

"Ми максимально будемо підтримувати те, що сприяє конкуренції, але водночас послаблює захист України, тому що, якщо говорити про якісь принципи вільного ринку, то в країні, яка перебуває в стані агресії, як частина території, яку окупували, вона має знаходити всі ефективні методи самозахисту", – розповів заступник голови партії "Голос".

Повне інтерв'ю зі заступником голови партії "Голос" Ярославом Юрчишиним – читайте тут

Дивіться відео повного інтерв'ю з Ярославом Юрчишиним:



Перша п'ятірка партії "Голос"