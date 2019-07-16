У Головному управлінні ДФС Дніпровщини ДБР та СБУ провели обшук

В понеділок, 15 липня, в місті Дніпро у приміщеннях, які займає податкова міліція ГУ ДФС у Дніпропетровській області, Державне бюро розслідувань за підтримки Служби безпеки України провело обшук.

Слідчі дії пройшли в рамках розслідування обставин можливого викрадення директора ТОВ "Софт Ойл" Кирила Суворова співробітниками податкової міліції Дніпропетровщини, яке сталося в кінці травня 2019 року. Після щасливого звільнення Кирила Суворова через майже чотири тижні – це перші дії ДБР і СБУ щодо податкових міліціонерів Дніпра. Про це пише "Апостроф".

Нагадаємо, що співробітники податкової міліції під керівництвом першого заступника в.о. голови ДФС у Дніпропетровській області Сергія Пенькова викрали в кінці травня 2019 року директори ТОВ "Софт Ойл" Кирила Суворова і три тижні його незаконно утримували, поки бізнесмен не втік. Метою цієї рейдерської атаки є компанія і товар, що їй належить, вартістю 7 млн ​​доларів США, який зберігається в Миколаєві. В інтерв'ю центральним телеканалам Сергій Пеньков, фактично зізнався у викраденні людини, її незаконному утриманні і своїй причетність до цього злочину. На його думку, виправданням таким діям може служити те, що тримали Кирила Суворова не в підвалі, а на заміській турбазі, при цьому позбавлення директора компанії волі, паспорту, засобів зв'язку, фізичне і психологічне насильство, а також вимога відмовитися від компанії глава податкової міліції Дніпра, мабуть, не вважає протизаконним.

В п'ятницю 12 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Дніпро. Він зустрічався з жителями міста, представниками місцевого самоврядування та громадських антикорупційних організацій. Представники ГО "Стоп корупції" звернулися до Володимира Зеленського та розповіли про інцидент, який трапився з Кирилом Суворовим. Президент відповів, що така біда по всій Україні і податкову очікує реформа, а по податковій міліції вже прийнято рішення про її ліквідацію. Зеленський уточнив, кого вважають головним винуватцем викрадення Кирила Суворова та записав ім'я і посаду Сергія Пенькова в телефон, пообіцявши дізнатися подробиці.