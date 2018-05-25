У громадському транспорті Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi

У центрі Києва, а також у наземному громадському транспорті столиці з'явився безкоштовний Wi-Fi. Його поява приурочена до Дня міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

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Безкоштовний Wi-Fi обладнали у центральній частині столиці та на основних туристичних маршрутах: у парку імені Тараса Шевченка, на станціях метро "Золоті Ворота", "Палац Спорту", "Майдан Незалежності", а також на Михайлівській, Софійській, Контрактовій та Поштовій площах. Окрім цього, поблизу НСК "Олімпійський" та в районі Фунікулеру.

Також Назаров зазначив, що у всьому наземному громадському транспорті, а саме у 1211 тролейбусах, трамваях і автобусах теж запрацював безкоштовний Wi-Fi.

Такий подарунок до Дня міста киянам і гостям столиці зробила мерія спільно з командою Kyiv Smart City та КП "Київпастранс".