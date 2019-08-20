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      У харківському метро чоловік з ножем накинувся на поліцейського: відео

      1802 Читать новость на русском
      Станція метро у Харкові
      Станція метро у Харкові / kharkov.ua

      У харківському метрополітені на станції "Імені Масельського" невідомий вдарив ножем поліцейського, який прибув туди на виклик.

      19 серпня двоє жінок повідомили працівниці метрополітену, що їм погрожує п'яний чоловік, зазначили у прес-службі Нацполіції Харківщини.

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      На місце прибув поліцейський. Він почав з'ясовувати подробиці зі свідками інциденту, як раптом зловмисник дістав ніж та вдарив ним правоохоронця у груди.

      Напад зафіксували камери відеоспостереження: 

      Нападником виявився 52-річний чоловік, раніше судимий. Попри поранення поліцейський затримав чоловіка та викликав підмогу. Наразі патрульний у лікарні, його стан задовільний. 

      В поліції вже відкрили кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Вирішується питання щодо обрання нападнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від 9 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

      До слова, напередодні у Києві 18-річний хлопець напав з ножем на водіям таксі, аби не платити за проїзд. Крімц цього, зловмисник забрав у таксиста особисті речі, ключі від автомобіля та втік.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Харкова
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