У харківському метро чоловік з ножем накинувся на поліцейського: відео

У харківському метрополітені на станції "Імені Масельського" невідомий вдарив ножем поліцейського, який прибув туди на виклик.

19 серпня двоє жінок повідомили працівниці метрополітену, що їм погрожує п'яний чоловік, зазначили у прес-службі Нацполіції Харківщини.

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На місце прибув поліцейський. Він почав з'ясовувати подробиці зі свідками інциденту, як раптом зловмисник дістав ніж та вдарив ним правоохоронця у груди.

Напад зафіксували камери відеоспостереження:

Нападником виявився 52-річний чоловік, раніше судимий. Попри поранення поліцейський затримав чоловіка та викликав підмогу. Наразі патрульний у лікарні, його стан задовільний.

В поліції вже відкрили кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Вирішується питання щодо обрання нападнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від 9 до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

До слова, напередодні у Києві 18-річний хлопець напав з ножем на водіям таксі, аби не платити за проїзд. Крімц цього, зловмисник забрав у таксиста особисті речі, ключі від автомобіля та втік.