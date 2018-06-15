У Харкові люди з вадами зору живуть у плісняві у напівзруйнованих стінах

Ганебне ставлення до людей із вадами зору. У Харкові мешканці гуртожитку для незрячих і слабозорих більше десяти років живуть у плісняві, стіни гуртожитку руйнуються. Двоповерхівка закріплена за українським товариством сліпих. Але підприємство, на якому працюють ці ж мешканці будинку, не може знайти замовлення. І банально не має грошей на ремонт. А десятки родин з дітьми страждають.

У будинку мешкає сім десятків людей, однак ні люди, ані техніка не витримують цих умов. Усе через плісняву та сирість. Кімнати у двоповерховому гуртожитку чорні від грибка. Там, де немає плісняви та шпалер, у стінах утворилися наскрізні щілини. У найбільшій навіть вміщається коробка сірників.

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Діти тут навіть придумали собі гру. Раз на декілька днів вимірюють тріщини. Цей гуртожиток звели ще у 1952 році. Тут мали жити працівники підприємства Українського товариства сліпих. Євген – один із таких. Для повністю незрячої або слабозорої людини заробити навіть на орендоване житло – надто важко.

Будівля і досі на балансі недержавної організації. І жоден бюджет, ані місцевий, ані державний його не фінансує. А саме підприємство не отримує достатньо замовлень для утримання гуртожитку. Незрячі зараз працюють 3 дні на тиждень і отримують по 500 гривень зарплатні.

Єдине джерело можливої допомоги для сімдесяти заручників ситуації – це дотація від Міністерства соцполітики або підтримка благодійників. Але чиновники вже декілька років грошей не виділяють. А керівництво підприємства за останні 15 років жодного разу не звернулось до спонсорів.



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