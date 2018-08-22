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У Харкові наряди патрульних посилять бронегрупами

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Після стрілянини у Харкові: наряди патрульних посилять бронегрупами
Після стрілянини у Харкові: наряди патрульних посилять бронегрупами / Фото з відкритих джерел

Після стрілянини поблизу Харківської міської ради, у якій загинув патрульний, наряди патрульної поліції посилять бронегрупами з автоматичною зброєю.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич під час прощання із загиблим поліцейським під час перестрілки в Харківській мерії, передає "Інтерфакс-Україна".

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Наряди патрульних із бронегрупами чергуватимуть у Харкові від середи, 22 серпня.

Вони працюватимуть окремо екіпажами, реагуватимуть на тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема злочини, пов'язані з застосуванням зброї, 
– зазначив Фацевич.

Бронегрупи будут забезпечені захистом 4-го класу та автоматичною зброєю.

Як зазначають правоохоронці,  згодом такими бронегрупами планують посилити наряди патрульних по всій Україні.

Керівник управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех додав, що саме в Харкові такі бронегрупи почнуть працювати в трьох районах.

Основні райони, які будуть відпрацьовуватися, Московський, Київський і Шевченківський. Буде не менше, ніж по дві групи (на район ред). Вони будуть прибувати саме в ті місця, де є серйозна загроза життю і здоров'ю громадян,
сказав він.

Нагадаємо, уночі проти 20 серпня невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Після прибуття на місце події правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по поліцейських і поранив одного з них. Від отриманого вогнепального поранення 29-річний поліцейський Дмитро Кірієнко помер. Самого нападника правоохоронцям вдалось ліквідувати. З метою опізнання та з’ясування мотивів вони опублікували його посмертне фото.

 

Теги: Новини України Розслідування Поліція Стрілянина поблизу мерії Харкова Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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