17:13
23 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дзвінок Путіну. Російську Держдуму замінували Ланістери
Вєсті Кремля
22:21, 22 грудня
Вєсті.UA. Завершення грузинського шоу в Україні. Радикальна мода Кошелєвої
Вєсті.UA
19:38, 22 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

У Харкові обирають міру запобіжного заходу Марку та Владиславу Марченкам: 87 мільйонів гривень застави кожному

12:39, сьогодні 533 Читать новость на русском

У суботу, 23 грудня, у Харкові обирають міру запобіжного заходу затриманим у Запоріжжі Марку та Владиславу Марченкам. Останній працює заступником голови запорізької облради, а також є очільником місцевого осередку об'єднання "Самопоміч". Обох підозрюють у розтраті 87 мільйонів гривень.

З 10:00 мав розпочатися розгляд запобіжного заходу для Владислава та Марка Марченків.

Прокуратура вимагає однакового рішення для обох – йдеться про 60 діб тримання під вартою із заставою у 87 мільйонів гривень для кожного зокрема.

Читайте також: У Харкові вийшли на мітинг через затримання Марченка

Підозрюваного Владислава прийшли підтримати близько 50 людей, а у залі суду його зустріли буквально оплесками.

Нагадаємо, що харківська прокуратура провела десятки обшуків у чиновників Запоріжжя. наразі відомо, що правоохоронці затримали заступника голови облради Владислава Марченка.

Також стало відомо, що Марченка допитають у суді, який судив майданівців.














Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Самопоміч Судді
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вулиці
сьогодні, 16:01 Вулиці "Годзили" у Києві бути: хто, чому і як саботує перейменування вулиці Московської
Катерина Петренко 1400
Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
сьогодні, 14:52 Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
Тетяна Мартинюк 373
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
сьогодні, 14:08 У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
1998
Кава на крові чи кава на Хрещатику?
сьогодні, 12:02 Кава на крові чи кава на Хрещатику?
Дід Панас 1329
Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
сьогодні, 10:02 Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
Настя Сукач 495
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
ФСБ затримала шість громадян України
 14 жовтня , 16:37
Лідер "Бумбокс" розповів про нещодавній проукраїнський концерт у Криму, який так і не відбувся
11 серпня , 20:38
Як смачно, красиво та за феншуєм зустріти Новий рік 2018: все про підготовку до свята
 25 грудня , 14:15
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук