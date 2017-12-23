У Харкові обирають міру запобіжного заходу Марку та Владиславу Марченкам: 87 мільйонів гривень застави кожному

У суботу, 23 грудня, у Харкові обирають міру запобіжного заходу затриманим у Запоріжжі Марку та Владиславу Марченкам. Останній працює заступником голови запорізької облради, а також є очільником місцевого осередку об'єднання "Самопоміч". Обох підозрюють у розтраті 87 мільйонів гривень.

З 10:00 мав розпочатися розгляд запобіжного заходу для Владислава та Марка Марченків.

Прокуратура вимагає однакового рішення для обох – йдеться про 60 діб тримання під вартою із заставою у 87 мільйонів гривень для кожного зокрема.

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Підозрюваного Владислава прийшли підтримати близько 50 людей, а у залі суду його зустріли буквально оплесками.

Нагадаємо, що харківська прокуратура провела десятки обшуків у чиновників Запоріжжя. наразі відомо, що правоохоронці затримали заступника голови облради Владислава Марченка.



Також стало відомо, що Марченка допитають у суді, який судив майданівців.



























