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У Харкові трамвай наїхав на пішохода: чоловіку ампутували ноги

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У Харкові трамвай наїхав на пішохода: чоловіку ампутували ноги
У Харкові трамвай наїхав на пішохода: чоловіку ампутували ноги / Фото із соцмереж

У Харкові 4 червня під трамвай кинувся 36-річний чоловік. Трагічний інцидент стався у Новобаварському районі міста на вулиці Москалівській.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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"Чоловік у тяжкому непритомному стані доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Йому ампутували нижні кінцівки", – повідомляють у поліції.

Також про інцидент на своїй сторінці в Facebook розповів директор департаменту інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"Трамвай його переїхав – водій намагався гальмувати, але надто неочікуваний був стрибок. Спочатку думали, що загинув.  Але ні – живий. Коли піднімали трамвай, виявилося, що дуже сильно пошкоджені ноги. Від самого чоловіка -– сильний запах свіжого перегару", – відмітив Сидоренко.

Зазначається, що інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції.

Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

 

Теги: Новини України Новини Харкова Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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