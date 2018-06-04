У Харкові трамвай наїхав на пішохода: чоловіку ампутували ноги
У Харкові 4 червня під трамвай кинувся 36-річний чоловік. Трагічний інцидент стався у Новобаварському районі міста на вулиці Москалівській.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Читайте також: У Харкові розбили меморіальну дошку відомому радянському воєначальнику
"Чоловік у тяжкому непритомному стані доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Йому ампутували нижні кінцівки", – повідомляють у поліції.
Також про інцидент на своїй сторінці в Facebook розповів директор департаменту інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.
"Трамвай його переїхав – водій намагався гальмувати, але надто неочікуваний був стрибок. Спочатку думали, що загинув. Але ні – живий. Коли піднімали трамвай, виявилося, що дуже сильно пошкоджені ноги. Від самого чоловіка -– сильний запах свіжого перегару", – відмітив Сидоренко.
Зазначається, що інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції.
Працівники поліції встановлюють всі обставини події.