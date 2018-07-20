У Харкові відкрили пам'ятник Гурченко: у мережі глузують із помилок, викарбуваних на монументі

19 липня у Харкові відкрили монумент, присвячений пам'яті радянської актриси Людмили Гурченко. Мережу підірвали орфографічні помилки, викарбувані на меморіальній табличці, розміщеній під скульптурою.

Фото монументу опублікував на своїй сторінці у Facebook депутат Харківської обласної ради Дмитро Булах.

Читайте також: Києву пропонують помолитися за доступний транспорт: нове явище набирає оберти у Facebook

Таланти твої, Харківщино! Особисто мене давно дратує ця монументальна "короста", на яку страждає наша міська влада і бажанням кожен кут прикрасити якимось монументом. Безпощадно та без будь-якого логічного зв'язку,

– написав він.

Булах зазначив, що під час відкриття пам'ятника навіть виступали міми. Проте найбільше політика здивували граматичні помилки, викарбувані на меморіальній табличці під скульптурою Гурченко.

"Тут невеличкі помилки. Ну, як завжди... СкулПЬтура вийшла на славу. Ну і Володимир Іванович Скоробагач може трішки образитися. Все як завжди. Системно, чітко, впевнено", – написав депутат.

Зазначимо, що на табличці допущено дві помилки: неправильно написано слово "скульптура" і прізвище благодійника, який посприяв відкриттю пам'ятника.

До слова, користувачі у мережі обурені тим, що низка осіб, на чолі із мером Харкова Геннадієм Кернесом, вказала себе у переліку "благодійників".

"Вони хоч не забули підписати, кому пам'ятник? Бо на пам'ятнику гетьману з гарматою нічого не написано, окрім прізвищ "благодійників", "Ну, для початку – це перелік підозрюваних...", "Ви шо дійсно не бачите головного зашквару – граматичних помилок на табличці?! Як на мене – це шедевральне увіковічення тупості наперсточників", – пишуть користувачі у соцмережі.