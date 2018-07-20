13:06
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Харкові відкрили пам'ятник Гурченко: у мережі глузують із помилок, викарбуваних на монументі

3538 Читать новость на русском
У Харкові міська влада осоромилась із пам'ятником: на меморіальній табличці викарбували текст із помилками
У Харкові міська влада осоромилась із пам'ятником: на меморіальній табличці викарбували текст із помилками / beztabu.net

19 липня у Харкові відкрили монумент, присвячений пам'яті радянської актриси Людмили Гурченко. Мережу підірвали орфографічні помилки, викарбувані на меморіальній табличці, розміщеній під скульптурою.

Фото монументу опублікував на своїй сторінці у Facebook депутат Харківської обласної ради Дмитро Булах.

Читайте також: Києву пропонують помолитися за доступний транспорт: нове явище набирає оберти у Facebook

Таланти твої, Харківщино! Особисто мене давно дратує ця монументальна "короста", на яку страждає наша міська влада і бажанням кожен кут прикрасити якимось монументом. Безпощадно та без будь-якого логічного зв'язку,
– написав він.

Булах зазначив, що під час відкриття пам'ятника навіть виступали міми. Проте найбільше політика здивували граматичні помилки, викарбувані на меморіальній табличці під скульптурою Гурченко.

"Тут невеличкі помилки. Ну, як завжди... СкулПЬтура вийшла на славу. Ну і Володимир Іванович Скоробагач може трішки образитися. Все як завжди. Системно, чітко, впевнено", – написав депутат.

Зазначимо, що на табличці допущено дві помилки: неправильно написано слово "скульптура" і прізвище благодійника, який посприяв відкриттю пам'ятника.

До слова, користувачі у мережі обурені тим, що низка осіб, на чолі із мером Харкова Геннадієм Кернесом, вказала себе у переліку "благодійників".

"Вони хоч не забули підписати, кому пам'ятник? Бо на пам'ятнику гетьману з гарматою нічого не написано, окрім прізвищ "благодійників", "Ну, для початку – це перелік підозрюваних...", "Ви шо дійсно не бачите головного зашквару – граматичних помилок на табличці?! Як на мене – це шедевральне увіковічення тупості наперсточників", – пишуть користувачі у соцмережі.

 
Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Курйозні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
сьогодні, 13:00 Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
Віталій Дейнега 35
Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
сьогодні, 12:01 Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
Ольга Черненко 437
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сьогодні, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Крістіна Бердинських 401
Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
сьогодні, 09:20 Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
1 2599
О европейском опыте финансирования культуры
сьогодні, 08:42 О европейском опыте финансирования культуры
Андрій Доценко 141
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 19 липня , 14:06
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Порошенко підписав закон про приватизацію: покупцям з Росії – зась
 2 березня , 15:19
Чоловік, який вижив після пиятики метиловим спиртом, втік з лікарні
22 травня , 14:35
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук