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У Капітолії штату Колорадо на місці портрету Трампа розмістили фото Путіна

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У США невідомі розмістили на місці портрету Трампа фото Путіна
У США невідомі розмістили на місці портрету Трампа фото Путіна / CNN

У американському штаті Колорадо у Капітолії невідомі пранкери розмістили в галереї портретів президентів США світлину президента Росії Володимира Путіна. Фото було розміщено на підставці біля стіни.

Як повідомляє CNN, інцидент стався 26 липня. Зазначається, що на місці портрета Путіна мало бути фото американського президента Дональда Трампа.

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Портрет Дональда Трампа в галереї наразі відсутній, оскільки ще не зібрані необхідні для написання картини кошти в розмірі близько 10 тисяч доларів.

 

Теги: Новини політики Курйозні новини Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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