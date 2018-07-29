У Капітолії штату Колорадо на місці портрету Трампа розмістили фото Путіна
У американському штаті Колорадо у Капітолії невідомі пранкери розмістили в галереї портретів президентів США світлину президента Росії Володимира Путіна. Фото було розміщено на підставці біля стіни.
Як повідомляє CNN, інцидент стався 26 липня. Зазначається, що на місці портрета Путіна мало бути фото американського президента Дональда Трампа.
Читайте також: Трамп готовий їхати до Путіна в Москву, – ЗМІ
Портрет Дональда Трампа в галереї наразі відсутній, оскільки ще не зібрані необхідні для написання картини кошти в розмірі близько 10 тисяч доларів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
"Аль-Каїда" планувала теракти в Росії26 лютого 2015 , 08:03
Після привселюдного ігнору Меланія Трамп вирішила помиритись з чоловіком у храмі: фото25 травня 2017 , 19:09
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00