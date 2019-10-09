У Китаї збудували один з найвищих хмарочосів світу: вражаючі фото і відео

У Пекіні відкрили хмарочос CITIC Tower. Він став найвищим у місті та увійшов до десятки найвисотніших будівель світу.

Будівництвом хмарочоса займалося американське дизайнерське бюро Kohn Pedersen Fox, пише Dezeen.

Що відомо про дизайнерське бюро Kohn Pedersen Fox?Воно засноване в 1974 році, є автором безлічі висотних будівель по всьому світу, чотири з них належать до списку 10 найвищих хмарочосів світу.

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CITIC Tower став четвертим найвищим хмарочосом Китаю і восьмим найвищим хмарочосом світу. Висота новобудови у центрі Пекіна 528 метрів. Вона налічує 109 поверхів.

Форма вежі доволі незвичайна: широка біля основи, звужується в середині та знову розширюється на верхніх поверхах.



Форма хмарочоса незвична/ Фото H.G. esch



Форма хмарочоса внизу/ Фото H.G. esch



Пекінський хмарочос всередині/ Фото H.G. esch

За словами архітекторів, на таку форму будинку їх надихнув давньокитайський ритуальний посуд цзунь бронзової доби.

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