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      У Києві активісти вивісили гігантський банер проти поплічників Порошенка: фото

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      У Києві на майдані Незалежності "Нацдружини" розгорнули величезний банер із надписом "Свинарчуків Порошенка за ґрати". Активісти вимагають покарати організаторів корупційних схем в армії, які виявили журналісти проекту "Наші гроші".

      За словами кореспондентки 24 каналу, на майдані зібралися близько тисячі представників "Нацдружин".

      Читайте також: Наслідки розкрадання в "Укроборонпромі": генерал США розповів, що розлютило американців

      Хлопці приїхали з різних регіонів України із вимогою розпочати розслідування щодо корупційних скандалів в "Укроборонпромі", а винних покарати.

      "Нацдружини" пояснили, чому прийшли на майдан Незалежності: відео

      банер київ укроборонпром
      Банер проти корупціонерів

      Хто такі "Національні дружини"?Це ультраправа організація (склад близько тисячі осіб), зареєстрована у травні 2017 року ветеранами полку Нацгвардії "Азов". Радник голови МВС Антон Геращенко заявляв, що представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.

      укроборонпром
      "Нацдружини" приїхали зі всіх регіонів України 

      Представники "Нацдружин" запланували марш і такою ходою пройдуть, зокрема, до "Київської фортеці".

      У Києві вивісили великий банер проти фігурантів розслідування в "Укроборонпромі": відео

      Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Києва Національна дружина Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Розслідування
      Джерело: 24 канал
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