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У Києві п'яний наркоман убив жінку та вистрибнув із вікна 7 поверху, – ЗМІ

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Моторошні випадки сталися на Троєщині у Києві
Моторошні випадки сталися на Троєщині у Києві / "Інформатор"

Увечері 3 березня у Києві на Троєщині, а саме на проспекті Маяковського, 12В, у багатоповерхівці сталися страшні випадки. Так, у квартирі цього будинку знайшли тіло мертвої жінки. Крім того, з цього ж житлового приміщення, яке розміщується на 7 поверсі, з вікна вистрибнув чоловік. На щастя, він залишився живим.

Про це повідомляє "Інформатор".

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За попередніми даними, вистрибнув із вікна підозрюваний у вбивстві жінки, а зробив він це одразу після скоєння злочину.

У підсумку після падіння його затримали правоохоронці. Медики, що прибули на місце інциденту, травм у нього не виявили, оскільки правопорушник упав на кущі.

Вбивство, Київ, кримінал, Троєщина, наркотики, алкоголь
Місце, де упав імовірний убивця жінки

Згодом у під'їзді поруч з квартирою, де сталося вбивство, слідчі допитали затриманого. Зауважимо, що той насилу відповідав на питання, сидів на підлозі та описував те, що сталося, невиразно.

Вбивство, Київ, кримінал, Троєщина, наркотики, алкоголь
Чоловік, що вистрибнув із вікна квартири з трупом, поводився дивно

Як переконують правоохоронці, чоловік перебував у неадекватному стані, відтак вони припускають, що, окрім алкоголю, він вживав ще наркотичні речовини.

За словами мешканців будинку, де сталося вбивство, на 7 поверсі у вищезазначеній квартирі живуть "неблагополучні люди" — наркомани, які не лише вживають, а й поширюють наркотичні засоби.

Вбивство, Київ, кримінал, Троєщина, наркотики, алкоголь
Будинок на проспекті Маяковського, 12В, де сталися два шокові інциденти

Причини та інші подробиці злочину поки є невідомими.

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Додамо, про подію написав і ресурс dtp.kiev.ua.

"За попередньою інформацією, сталося вбивство. Нікого на місце не пускають. Працює бригада "швидкої допомоги", мобільний офіс поліції. На місці перебувають представники головного управління. Обставини з'ясовуються", – сповістили журналісти.

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Києва Алкоголь Наркотики
Джерело: 24 Канал
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