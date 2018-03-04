У Києві п'яний наркоман убив жінку та вистрибнув із вікна 7 поверху, – ЗМІ
Увечері 3 березня у Києві на Троєщині, а саме на проспекті Маяковського, 12В, у багатоповерхівці сталися страшні випадки. Так, у квартирі цього будинку знайшли тіло мертвої жінки. Крім того, з цього ж житлового приміщення, яке розміщується на 7 поверсі, з вікна вистрибнув чоловік. На щастя, він залишився живим.
Про це повідомляє "Інформатор".
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За попередніми даними, вистрибнув із вікна підозрюваний у вбивстві жінки, а зробив він це одразу після скоєння злочину.
У підсумку після падіння його затримали правоохоронці. Медики, що прибули на місце інциденту, травм у нього не виявили, оскільки правопорушник упав на кущі.
Місце, де упав імовірний убивця жінки
Згодом у під'їзді поруч з квартирою, де сталося вбивство, слідчі допитали затриманого. Зауважимо, що той насилу відповідав на питання, сидів на підлозі та описував те, що сталося, невиразно.
Чоловік, що вистрибнув із вікна квартири з трупом, поводився дивно
Як переконують правоохоронці, чоловік перебував у неадекватному стані, відтак вони припускають, що, окрім алкоголю, він вживав ще наркотичні речовини.
За словами мешканців будинку, де сталося вбивство, на 7 поверсі у вищезазначеній квартирі живуть "неблагополучні люди" — наркомани, які не лише вживають, а й поширюють наркотичні засоби.
Будинок на проспекті Маяковського, 12В, де сталися два шокові інциденти
Причини та інші подробиці злочину поки є невідомими.
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Додамо, про подію написав і ресурс dtp.kiev.ua.
"За попередньою інформацією, сталося вбивство. Нікого на місце не пускають. Працює бригада "швидкої допомоги", мобільний офіс поліції. На місці перебувають представники головного управління. Обставини з'ясовуються", – сповістили журналісти.