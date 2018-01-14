У Києві дорожчає проїзд у маршрутках

Частина перевізників у Києві піднімають ціни на проїзд В середньому вартість в київських маршрутках зросте на 1-2 гривні.

Про це пише видання "Слово і Діло", посилаючись на коментар самих перевізників.

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На такий крок вони пішли у зв’язку з тим, що подорожчало паливо.

Так, проїзд з 5 до 6 гривень подорожчав у приватних маршрутних мікроавтобусах №201 (метро Шулявська – Південна та Микільська Борщагівка) і №249 (метро Лівобережна – Русанівка – Березняки – залізнична станція Лівий берег).

До 7 грн подорожчала 455-а маршрутка (Виноградар – Севастопольська площа). З 6 до 7 грн подорожчає 569-та маршрутка (метро Лук'янівська – Відрадний).