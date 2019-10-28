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      У Києві горіла лікарня: фото

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      У Києві горіла лікарня
      У Києві горіла лікарня / kyiv.dsns.gov.ua

      У Києві горіла лікарня швидкої медичної допомоги у Деснянському районі. Інцидент трапився 28 жовтня.

      Пожежа виникла на 3-му поверсі, повідомили у пресслужбі ДСНС. В одному з кабінетів загорілися меблі.

      До теми: Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя

      Рятувальникам вдалося загасити полум’я о 14:32.

      пожежа київ рятувальники
      На місці події працюють рятувальники/ Фото: ДСНС

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      До гасіння пожежі було задіяно 12 одиниць техніки/ Фото: ДСНС

      Під час ліквідації пожежі було врятовано 3 людини. Рятувальники вивели з будівлі ще 45 людей.

      пожежники київ рятувальники лікарня
      Рятувальники виводять людей з лікарні/ Фото: ДСНС

      Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

      рятувальники пожежа дснс лікарня київ
      На 3 поверсі загорілися меблі/ Фото: ДСНС

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Лікування Новини Києва Пожежа ДСНС
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