У Києві горіла лікарня: фото

У Києві горіла лікарня швидкої медичної допомоги у Деснянському районі. Інцидент трапився 28 жовтня.

Пожежа виникла на 3-му поверсі, повідомили у пресслужбі ДСНС. В одному з кабінетів загорілися меблі.

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Рятувальникам вдалося загасити полум’я о 14:32.



На місці події працюють рятувальники/ Фото: ДСНС



До гасіння пожежі було задіяно 12 одиниць техніки/ Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі було врятовано 3 людини. Рятувальники вивели з будівлі ще 45 людей.



Рятувальники виводять людей з лікарні/ Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.



На 3 поверсі загорілися меблі/ Фото: ДСНС