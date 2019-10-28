У Києві горіла лікарня: фото
У Києві горіла лікарня швидкої медичної допомоги у Деснянському районі. Інцидент трапився 28 жовтня.
Пожежа виникла на 3-му поверсі, повідомили у пресслужбі ДСНС. В одному з кабінетів загорілися меблі.
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Рятувальникам вдалося загасити полум’я о 14:32.
На місці події працюють рятувальники/ Фото: ДСНС
До гасіння пожежі було задіяно 12 одиниць техніки/ Фото: ДСНС
Під час ліквідації пожежі було врятовано 3 людини. Рятувальники вивели з будівлі ще 45 людей.
Рятувальники виводять людей з лікарні/ Фото: ДСНС
Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.
На 3 поверсі загорілися меблі/ Фото: ДСНС