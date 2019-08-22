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      У Києві горіла п’ятиповерхівка, є жертва: фото та відео

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      У Києві горіла п’ятиповерхівка
      У Києві горіла п’ятиповерхівка / kyiv.dsns.gov.ua

      Вранці 22 серпня у Солом’янському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь забрав життя 37-річної жінки.

      Пожежа спалахнула на 3 поверсі будинку. Сусіди розповіли, що з балкону вистрибнув 27-річний чоловік і 29-річна жінка.

      За попередніми даними у чоловіка перелом верхньої кінцівки, а у жінки – отруєння чадним газом та опіки тіла 1-2 ступеню. Обох молодих людей госпіталізували до лікарень.

      Одна жінка вибралася з квартири самостійно, 2 людей врятували пожежники. Однак під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1982 року народження.

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      у Києві горіла п’ятиповерхівка/ Фото: ДСНС

      О 06:32 пожежу ліквідували. Вогонь гасили 15 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

      Причину пожежі та обставини смерті людини встановлюють правоохоронці.

      У Києві горіла п’ятиповерхівка: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва Жертви ДСНС
      Джерело: 24 канал
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