У Києві горіла п’ятиповерхівка, є жертва: фото та відео

Вранці 22 серпня у Солом’янському районі столиці сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь забрав життя 37-річної жінки.

Пожежа спалахнула на 3 поверсі будинку. Сусіди розповіли, що з балкону вистрибнув 27-річний чоловік і 29-річна жінка.

За попередніми даними у чоловіка перелом верхньої кінцівки, а у жінки – отруєння чадним газом та опіки тіла 1-2 ступеню. Обох молодих людей госпіталізували до лікарень.

Одна жінка вибралася з квартири самостійно, 2 людей врятували пожежники. Однак під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1982 року народження.



у Києві горіла п’ятиповерхівка/ Фото: ДСНС

О 06:32 пожежу ліквідували. Вогонь гасили 15 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причину пожежі та обставини смерті людини встановлюють правоохоронці.

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