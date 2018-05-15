У Києві хулігани залили фонтан миючим засобом: фото

У Подільському районі Києва 13 травня вандали залили фонтан миючим засобом. Через це комунальній службі довелося його відключити для промивання.

Про це повідомив сайт "Сегодня".

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Така ситуація сталася в неділю з фонтаном на вулиці Сагайдачного, у понеділок він не працював.

Улюблена справа вандалів – налити миючих засобів в фонтан. Однак ми змушені після такого фонтан вимикати, промивати і тільки потім знову запускати,

– заявили в КО "Київміськбуд".

До слова, вандали розмалювали стіну Кузьми Скрябіна в Одесі. Зі слів очевидців, інцидент стався вночі. Але небайдужі одесити оперативно відмили стіну, присвячену лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку.