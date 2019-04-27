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      У Києві кардинально змінюють харчування у школах: що пропонують

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      У школах Києва запроваджують шведські столи. Замість звичних порцій макаронів, пюре, супу чи борщу у шкільних їдальнях – індивідуальне меню.

      У Києві систему харчування за принципом шведського столу вже запровадили у трьох школах. Чиновники переконують, що додаткових видатків з бюджету не буде. Як і зараз сніданок коштуватиме в середньому 15 гривень. Просто раніше видавали стандартні порції. Тепер дитина може попросити менше.

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      За тим, щоб продукти були свіжими та якісними, стежитимуть чиновники. 

      шкільне харчування
      Нова система харчування у школах Києва

      "Основний критерій відбору переможця – ціна. Часто ті, хто хочуть просто заробити демпінгують навмисне нехтуючи якістю. Вартість харчування залежить від тендеру зараз, тому ми і хочемо змінити цю систему", – пояснив заступник Київського міського голови Валентин Мондиївський. 

      шкільне харчування
      Шведський стіл в столичній школі

      Те, що систему шкільного харчування треба змінювати, визнали і у профільному міністерстві. Адже учнів досі готують за рецептами, яким декілька десятиліть.

      шкільне харчування
      Учні самі можуть обирати їжу

      Один із тих, хто намагається зламати стару систему шкільного харчування – кулінарний експерт Євген Клопотенко.

      клопотенко
      Євген Клопотенко

      Він упорядкував новий збірник рецептів для їдалень та протестував їх на столичних школах. Але далі справа не пішла. Готувати ягідні соуси на кілька сотень дітей у їдальнях – не готові. А от шведські столи у навчальних закладах є цілком реально.

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      сьогодні
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Освіта Новини Києва Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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