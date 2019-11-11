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      У Києві Lexus вилетів на тротуар, де на смерть збив жінку: відео жахливої аварії

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      У Києві Lexus на смерть збив пішохода на тротуарі
      У Києві Lexus на смерть збив пішохода на тротуарі / espreso.tv

      Вночі у Києві на Осокорках автомобіль Lexus протаранив таксі, внаслідок чого вилетів на тротуар. Там люксове авто наїхало на двох пішоходів, внаслідок чого на місці загинула молода жінка.

      Інший постраждалий – чоловік, що йшов разом з загиблою – був госпіталізований з травмами, повідомляє "Еспресо".

      До слова: Внаслідок ДТП на Київщині загинуло 4 людей, з них 2 дітей

      Свідки ДТП розповіли, що Lexus на великій швидкості їхав по лівій смузі руху, а намагаючись перелаштуватися вправо зіштовхнувся з таксі. Внаслідок удару авто вилетіло на тротоур.

      Автівка вилетіла на пішохідну частину, коли там саме ішли люди. Збивши людей, Lexus пробив огорожу та в'їхав на стоянку.

      Смертельна ДТП у Києві: дивіться фото

      У мережі з’явилось відео кривавої ДТП. На ролику видно, як Lexus на шаленій швидкості заїжджає на тротуар та збиває пару пішоходів. Ці кадри з камер спостереження оприлюднили у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua.

      Відео моменту смертельного ДТП в Києві на Бажана біля метро "Осокорки", де нетверезий (?) водій Лексуса на високій швидкості врізався в Рено і збив пару пішоходів. Дівчина померла на місці. Хлопець госпіталізований, жити буде. Відео передано слідчим,
      – мовиться у дописі до відео.

      Lexus на тротуарі у Києві збив пішоходів: відео

      У відділі комунікації столичної поліції заявили, що слідчі вже повідомили водію про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого.

      Наразі до суду вже направили клопотання щодо арешту водія. Також правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення механізму та причин аварії.

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      Автор: Ірина Вихрущ, Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Постраждалі Жертви
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