У Києві Lexus вилетів на тротуар, де на смерть збив жінку: відео жахливої аварії

Вночі у Києві на Осокорках автомобіль Lexus протаранив таксі, внаслідок чого вилетів на тротуар. Там люксове авто наїхало на двох пішоходів, внаслідок чого на місці загинула молода жінка.

Інший постраждалий – чоловік, що йшов разом з загиблою – був госпіталізований з травмами, повідомляє "Еспресо".

До слова: Внаслідок ДТП на Київщині загинуло 4 людей, з них 2 дітей

Свідки ДТП розповіли, що Lexus на великій швидкості їхав по лівій смузі руху, а намагаючись перелаштуватися вправо зіштовхнувся з таксі. Внаслідок удару авто вилетіло на тротоур.

Автівка вилетіла на пішохідну частину, коли там саме ішли люди. Збивши людей, Lexus пробив огорожу та в'їхав на стоянку.

Смертельна ДТП у Києві: дивіться фото

У мережі з’явилось відео кривавої ДТП. На ролику видно, як Lexus на шаленій швидкості заїжджає на тротуар та збиває пару пішоходів. Ці кадри з камер спостереження оприлюднили у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua.

Відео моменту смертельного ДТП в Києві на Бажана біля метро "Осокорки", де нетверезий (?) водій Лексуса на високій швидкості врізався в Рено і збив пару пішоходів. Дівчина померла на місці. Хлопець госпіталізований, жити буде. Відео передано слідчим,

– мовиться у дописі до відео.

Lexus на тротуарі у Києві збив пішоходів: відео

У відділі комунікації столичної поліції заявили, що слідчі вже повідомили водію про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого.

Наразі до суду вже направили клопотання щодо арешту водія. Також правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення механізму та причин аварії.