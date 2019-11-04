У Києві на Кільцевій сталася смертельна ДТП: фото та відео 18+

У Києві на Кільцевій, неподалік із поворотом на вулицю Стеценко сталася масштабна ДТП. Унаслідок аварії щонайменше 2 людей загинули.

Наразі поліція з'ясовує усі обставини події, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний". Декілька відео та фото з місця трагедії опублікували фейсбук-спільноти.

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На відео видно, що в аварію потрапили 2 автомобіля – Audi та BMW х5. Тіла загиблих лежать на дорозі. На місце події уже приїхала медична допомога.

Dtp.kiev.ua у фейсбуці зазначив, що попередньо, водій Audi не впорався з керуванням. Він виїхав боком на зустрічну смугу та потрапив під колеса BMW х5. Удар був настільки сильним, що взуття постраждалих розлетілося на 40 метрів від місця аварії.

Від шаленого удару люди з Audi вилетіли з авто: 2 загинули на місці, а ще 2 – в реанімації у критичному стані. Одному із загиблих розірвало голову.

Водій BMW х5 не постраждав, йому надали медичну допомогу на місці ДТП.



На Кільцевій у Києві сталася масштабна ДТП



Щонайменше 3 осіб загинули



Одній з жертв розірвало голову



На місце події їдуть усі спецслужби

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