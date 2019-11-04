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      У Києві на Кільцевій сталася смертельна ДТП: фото та відео 18+

      2520 Читать новость на русском
      Смертельна ДТП на Кільцевій сьогодні 4 листопада 2019 - відео, фото
      У Києві на Кільцевій сталася смертельна ДТП / Скріншот з відео

      У Києві на Кільцевій, неподалік із поворотом на вулицю Стеценко сталася масштабна ДТП. Унаслідок аварії щонайменше 2 людей загинули.

      Наразі поліція з'ясовує усі обставини події, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний". Декілька відео та фото з місця трагедії опублікували фейсбук-спільноти.

      Читайте також: Авто розірвало навпіл: у Києві сталася смертельна аварія – фото і відео 18+

      На відео видно, що в аварію потрапили 2 автомобіля – Audi та BMW х5. Тіла загиблих лежать на дорозі. На місце події уже приїхала медична допомога.

      Dtp.kiev.ua у фейсбуці зазначив, що попередньо, водій Audi не впорався з керуванням. Він виїхав боком на зустрічну смугу та потрапив під колеса BMW х5. Удар був настільки сильним, що взуття постраждалих розлетілося на 40 метрів від місця аварії.

      Від шаленого удару люди з Audi вилетіли з авто: 2 загинули на місці, а ще 2 – в реанімації у критичному стані. Одному із загиблих розірвало голову.

      Водій BMW х5 не постраждав, йому надали медичну допомогу на місці ДТП.

      київ дтп кільцева
      На Кільцевій у Києві сталася масштабна ДТП

      київ дтп жертви кільцева
      Щонайменше 3 осіб загинули

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      Одній з жертв розірвало голову

      поліція київ жертви кільцева
      На місце події їдуть усі спецслужби

      У Києві на Кільцевій сталася смертельна ДТП: відео 18+

       

      Що відбувається на Кільцевій саме зараз: відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Транспорт Поліція Жертви Новини Києва
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