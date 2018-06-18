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У Києві на пляжі з'явилися величезні пітони, – ЗМІ

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У соцмережах говорять, у що на Тельбіні у Києві з'явилися пітони (ілюстративне фото)
У соцмережах говорять, у що на Тельбіні у Києві з'явилися пітони (ілюстративне фото) / Соцмережі

У Дніпровському районі Києва відпочивальники на пляжі помітили двох пітонів, що лежали у воді. У зв'язку з цим у соцмережах зчинився розголос.

Вперше про це заговорили у Faсebook-спільноті "Наш дім — Березняки" після того, як користувачка Тамара Пашаєва оприлюднила тут відповідне фото.

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"Замість цигани у нас з’явилися нові мешканці. Чи готові зустрітися з ними на Тельбіні (озеро у Києві – 24 канал)?", – зазначила вона.

Пітони, Київ, пляж, змії, Тельбін, відпочинок

Крім того, схожий допис з’явився і у групі "Київ Today".

"Очевидці розповідають, що помітили на пляжі, а потім і в озері Тельбін величезних пітонів. Раніше на пляжі бачили чоловіка, який ніс на собі пітонів, а опісля після вигулював їх на траві, але чому та як вони опинилися без нагляду, залишається загадкою", – мовиться у дописі.

Водночас юзери у коментарях розповідають, що бачили у цьому районі чоловіка, який "вигулював" двох таких змій: його, зокрема, помітили в одній із аптек та навіть в салоні автобуса № 51.

Також кияни зазанчають, що це вже не перший такий випадок у столиці – люди переконують, що бачили пітона біля дитячої поліклініки.

Крім того, місцеві жителі припускають, що це чиїсь домашні улюбленці.

Пітони, Київ, пляж, змії, Тельбін, відпочинок

Нагадаємо, на початку червня вулиці Києва заполонила величезна кількість метеликів.

Теги: Новини України світ тварин відпочинок Новини Києва
Джерело: 24 канал
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