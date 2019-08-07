У Києві біля станції метро "Дарниця" палали МАФи, підозрюють підпал: фото і відео

У Дніпровському районі Києві, біля станції метро "Дарниця", спалахнула пожежа покрівлі над павільйонами ринку. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

Деякі очевидці стверджують, що причиною пожежі став підпал, інші запевняють, що все через замикання у мережі, пише "Київ оперативний".

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На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, повідомляє ДСНС. Після прибуття на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить покрівля над чотирма павільйонами критого ринку площею в 70 квадратних метрів і вогонь швидко поширювався.



Фото пожежі на ринку біля станції метро "Дарниця" / прес-служба ДСНС

До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу Київського гарнізону.

О 10:55 пожежу вдалося ліквідувати.