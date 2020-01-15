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      У Києві перехожий знайшов труп немовляти у контейнері для сміття

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      У Києві знайшли труп немовляти в сміттєвому баці / kyiv.npu.gov.ua

      У Києві в Солом’янському районі в сміттєвому контейнері знайшли тіло дівчинки. Правоохоронці розшукують жінку, яка залишила дитину на вулиці.

      До поліції звернувся чоловік, який проживає неподалік. Він повідомив, що серед мотлоху в баку зі сміттям знайшов труп немовляти. Про це інформує поліція Київської області.

      До теми: На Миколаївщині мати вбила свою новонароджену дитину, викинувши її в смітник

      Судово-медичний експерт після огляду немовляти не виявив на тілі зовнішніх ознак насильницької смерті. Причину смерті буде встановлено після проведення експертизи.

      дитина немовля вбивство
      У Києві знайшли труп немовляти в сміттєвому баці / Фото: Нацполіція

      Справу кваліфікують як умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

      Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи. Правоохоронці намагаються знайти жінку, яка народила дитину, а також встановити причини та обставини смерті новонародженої дитини.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Києва Діти і неповнолітні
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