У Києві перехожий знайшов труп немовляти у контейнері для сміття

У Києві в Солом’янському районі в сміттєвому контейнері знайшли тіло дівчинки. Правоохоронці розшукують жінку, яка залишила дитину на вулиці.

До поліції звернувся чоловік, який проживає неподалік. Він повідомив, що серед мотлоху в баку зі сміттям знайшов труп немовляти. Про це інформує поліція Київської області.

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Судово-медичний експерт після огляду немовляти не виявив на тілі зовнішніх ознак насильницької смерті. Причину смерті буде встановлено після проведення експертизи.



У Києві знайшли труп немовляти в сміттєвому баці / Фото: Нацполіція

Справу кваліфікують як умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи. Правоохоронці намагаються знайти жінку, яка народила дитину, а також встановити причини та обставини смерті новонародженої дитини.