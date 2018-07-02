У Києві роми побили жителя столиці битою: опубліковані фото

Вночі 2 липня на Русанівських Садах в Дніпровському районі Києва на одного з жителів столиці напали озброєні биткою представники ромів.

Про це повідомляє "Киев Оперативный" на своїй сторінці у Facebook.

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"Близько 03:30 ночі, представники ромської національності здійснили напад на місцевого мешканця на Русанівських Садах. Той повертався з нічного магазину, що розташований на Центральній Садовій. Проходячи повз ромський табір (чиїсь захоплені дачні будиночки), до нього підбігли декілька ромів з битками та сказали щось на кшталт "Немає чого ходити тут вночі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього представники нацменшин декілька разів вдарили чоловіка по ногах та по плечах.

Згодом, потерпілому все ж вдалося втекти. На місце події прибула поліція.



У столиці роми напали на чоловіка



У Києві роми побили місцевого мешканця



У Києві роми битою побили жителя столиці

Нагадаємо, у місті Берегове, що на Закарпатті, у неділю, 1 липня, невідомі ножем смертельно поранили місцеву ромку. Раніше, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.